“Bando” – online il video ufficiale

È finalmente disponibile in tutti gli store digitali “BANDO (remix)” feat. il rapper americano RICH THE KID. Del brano è ora disponibile anche il video ufficiale visibile su:https://youtu.be/z3CiPgFH-ww

Il video, che trasporta Anna e Rich The Kid all’interno di un video game allegorico in cui Anna diventa un super hero anche contro la violenza dei propri hater, è stato interamente concepito tra Los Angeles e Milano in pieno lockdown.

La volontà era quella di non cadere nei luoghi comuni dei video prodotti senza accessibilità ad artisti e location e allo stesso tempo di trovare una nuova opportunità per lasciar fluire la creatività nonostante il momento che stavamo passando.

Si potrebbe affermare che il risultato finale è un esercizio di stile e computer grafica in cui footage e girato reali (home video di Anna a casa sua, le coreografie e le comparse girate tra Miami, New York e Los Angeles) si mescolano al trip messo in scena dai registi, Sebastian Sdaigui e Gianluigi Carella, capaci di leggere il fenomeno di “Bando” andando al di là delle latitudini e dei confini geografici e di genere.