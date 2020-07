Atm: lavori in metropolitana

Atm: lavori programmati in metropolitana

Da lunedì 20 luglio modifiche al servizio serale per interventi su M2 e M5

Su M1 spostamento dei tornelli nella stazione di Duomo

Da lunedì 20 luglio partiranno alcuni lavori sulla rete metropolitana. Sulla linea M5 sono previsti lavori di completamento infrastrutturale nella stazione di Tre Torri mentre sulla linea M2 prosegue il rinnovo della rete aerea sul ramo di Cologno. A Duomo M1 inizieranno infine gli interventi per lo spostamento della linea dei tornelli.

M5, DALLE 21.30 SERVIZIO MODIFICATO TRA LOTTO E DOMODOSSOLA – A seguito del completamento del terzo grattacielo nella piazza di Tre Torri partono i lavori infrastrutturali programmati nella stazione omonima ad opera della società concessionaria Metro5 e quindi realizzabili solo ora. Di conseguenza la linea M5 sarà interrotta, da lunedì 20 luglio a venerdì 28 agosto, tra le stazioni di Lotto e Domodossola. Nella tratta interessata, dal lunedì al venerdì dalle ore 21.30, il servizio sarà effettuato con bus sostitutivi, mentre lungo le tratte di Domodossola-Garibaldi e San Siro Stadio-Lotto gli spostamenti saranno garantiti con un treno navetta che viaggerà su un unico binario. Si consiglia pertanto ai passeggeri di controllare sempre la destinazione dei treni. Garantito l’interscambio con la M1 nella stazione di Lotto.

M2, LAVORI SERALI SUL RAMO DI COLOGNO – Proseguono i lavori di rinnovo della linea aerea sul ramo di Cologno M2. Dal 20 luglio al 28 agosto, dal lunedì al venerdì, le ultime corse intorno alla mezzanotte tra Cologno Nord e Cascina Gobba saranno effettuate con bus sostitutivi.

M1, SPOSTAMENTO TORNELLI STAZIONE DUOMO – Sempre da lunedì, per ampliare l’area di deflusso dei passeggeri, avranno inizio i lavori per lo spostamento della linea dei tornelli nella stazione di Duomo M1. Il cantiere non modificherà il servizio: i lavori, che termineranno il 4 settembre, saranno infatti suddivisi in più fasi per permettere l’accesso e l’uscita dei passeggeri dalla stazione.

Tutte le informazioni e i dettagli sulle modifiche del servizio e sulle fermate dei bus sostitutivi sono consultabili sul sito www.atm.it.