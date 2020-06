Antonello Giannelli a 24Mattino su Radio 24

Antonello Giannelli (associazione nazionale presidi) a 24Mattino su Radio 24: “Scuola, mancano indicazioni su numero ore da erogare. Sabato: né problema né soluzione”

Piano scuola “Ci aspettavamo delle indicazioni specifiche ad esempio su livello minimo di servizio, si demanda tutto a dei tavoli regionali composti da tantissime persone che avranno difficoltà a dar risposte concrete e operative”. Così Antonello Giannelli, presidente Associazione nazionale Presidi a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. La scuola il sabato “ci sono già scuole che lo fanno, non è né un problema né una soluzione, quello che conta è il numero di ore di lezione effettivamente erogate su questo mancano indicazioni, dal documento non riesco a capire se è possibile apportare uno sconto al numero di ore complessive purché garantite a tutti oppure no, non cambia nulla farlo in cinque o sei giorni”. A proposito dell’autonomia Giannelli specifica che “ non è mai decollata per mancanza di risorse e di libertà di gestione dei dirigenti scolastici del personale delle risorse economiche e logistiche, in modo più chiaro di come è stato fatto negli ultimi vent’anni, su questi due punti purtroppo non ci siamo”.