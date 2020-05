Marian Trapassi: “Le formiche”

Da oggi, lunedì 4 maggio, è online il video di “LE FORMICHE”, il singolo della cantautrice MARIAN TRAPASSI, che in un’insolita location casalinga invita a restare uniti, in attesa di tornare a suonare insieme!

Nel videoclip Marian Trapassi alla voce, Antonio Magrini alla chitarra, Fabio Zago alla batteria, Giovanni Bergamini alle tastiere, Nando De Luca al basso e Raffaele Kholer alla tromba riescono a ricreare l’illusione di uno show dal vivo per restare uniti anche in questo momento difficile.

«Le Formiche è un video nato dalla voglia di sentirci ancora uniti, per la gioia di ritrovarci e fare musica insieme e sentirci, nonostante tutto ancora una band, e per ricordarci che questa lunga e faticosa battaglia può essere vinta solo insieme – racconta la cantautrice – E quando l’avremo vinta davvero apprezzeremo in modo nuovo tutto quello che avevamo sotto il naso o davamo per scontato, primo fra tutto gli amici e il calore umano.»

Il brano “LE FORMICHE” di Marian Trapassi è contenuto nell’album “Bellavita, l’arancia e altri viaggi” (Adesiva Discografica /Self). Il video è stato montato e mixato da Nando De Luca, che è anche il bassista del gruppo.