Da lunedì 25 maggio l’infermiere e cantautore regalerà 50 mascherine a chiunque doni fondi per il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bazzano in provincia di Bologna

Dal 25 maggio GIOVANNI USAI, infermiere e cantautore, regalerà cinquanta mascherine insieme al download gratuito del suo singolo d’esordio “LA CANZONE DI DE LUCA” a chiunque donerà un’offerta libera tramite bonifico al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bazzano (BO).

Giovanni Usai, giovane cantautore sardo residente da anni in provincia di Bologna, è un infermiere che ha lavorato in prima linea durante la fatidica fase di lockdown e che, proprio sul luogo di lavoro, ha precedentemente contratto il COVID-19. Poi Giovanni è guarito, ha pubblicato “La canzone di De Luca” come primo personale omaggio agli eroi moderni, quelli che guidano le ambulanze e salvano vite ogni giorno, e ora fa un passo in più donando cinquanta mascherine, insieme al download del suo inedito, a chiunque aiuti a sostenere economicamente il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bazzano, struttura inclusa nella rete dei servizi del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’Azienda USL di Bologna. I fondi raccolti saranno utilizzati per l’acquisto di saturimetri.

Di seguito l’IBAN per donare un contributo alla struttura: IT91D0306902480100000300026.

Biografia

Giovanni Usai è un cantautore nato in Sardegna. A 12 anni inizia a cantare e a suonare il pianoforte, prende parte a concorsi musicali locali e a scrivere canzoni. Si trasferisce a Bologna all’età di 15 anni, ed è lì che prosegue gli studi di pianoforte e incontra Stefania Martin e Giuseppe Lopizzo, quest’ultimo insegnante di canto e vocal coach di Gaetano Curreri , Vasco Rossi e Ligabue tra gli altri. Giovanni si classifica per due volte tra i semifinalisti del Festival di Castrocaro, per altrettante volte al secondo posto per il Premio Luigi Fantelli, e arriva tra i finalisti del talent Vocal Selection. Nel 2017 pubblica il singolo “Cuori di domani”, i cui proventi andranno totalmente in beneficenza per Cuore Domani, fondazione per la prevenzione, ricerca e cura delle malattie cardiovascolari più importante d’Italia. Nel giugno 2019 pubblica il singolo “Tradita”. L’ultimo inedito di Giovanni Usai dal titolo “La canzone di De Luca” è stato pubblicato sulle piattaforme digitali lo scorso 27 marzo.

