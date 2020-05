Nel nuovo appuntamento con “Da Noi…A Ruota Libera” – in onda domenica 3 maggio alle 17.35 su Rai1 – Francesca Fialdini ospiterà Gigi D’Alessio, la scrittrice Barbara Alberti e l’attore Giorgio Tirabassi.

Nel corso della puntata, interverranno Enrico Bertolino da Milano e Francesco Paolantoni da Napoli per raccontare con ironia le principali differenze riscontrate nelle due città in questi mesi di chiusura. E ancora, uno dei volti più iconici del giornalismo italiano: Maria Concetta Mattei.

Infine, il dottor Pierdante Piccioni la cui storia ha ispirato la fiction di successo Rai “Doc -nelle tue mani”, l’imprenditrice Giannola Nonino, esempio di determinazione e tenacia che ha sempre ritenuto fondamentale il contributo delle donne nel mondo del lavoro e il racconto di una coppia di promessi sposi, Denise e Giuseppe, che ha deciso di vivere separatamente questo periodo di lockdown.