Bollate – La celebrazione del XXV Aprile

Si celebra sabato 25 aprile il 75° anniversario della Liberazione. L’Amministrazione comunale commemora questo momento importante della nostra storia con una cerimonia limitata dalle regole dell’emergenza sanitaria, ma sentita come ogni anno.

Programma:

Venerd’ 24 aprile 2020, ore 11.00

Deposizione Corona alla targa commemorativa dell’ANPI, presso il Cimitero di Bollate a cura del Sindaco Francesco Vassallo e del Presidente dell’ANPI Bollate, Giuseppe Parisi

Sabato 25 Aprile 2020, ore 11.00

Saluto alla bandiera e discorso del Sindaco Francesco Vassallo e del Presidente dell’ANPI Bollate, Giuseppe Parisi nella piazza del Comune. La celebrazione sarà accompagnata dalle note dell’Inno d’Italia e di Bella Ciao.

Oltre al Sindaco Francesco Vassallo saranno presenti alcuni rappresentanti dell’Anpi, dell’ANC, dell’ANA e della SEO/ Pprotezione Civile, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme di sicurezza in vigore.

La manifestazione sarà trasmessa trasmessa in diretta facebook sulla pagina del Comune

Conclusa la cerimonia istituzionale, un’auto della Protezione Civile partirà dal Comune e farà il giro della città e delle frazioni, suonando l’Inno d’Italia

IL MUNICIPIO ILLUMINATO

Sempre in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, inoltre, dalla sera del 24 e per le prossime settimane le due facciate principali del Municipio saranno illuminate con il Tricolore, anche come segnale di unità di fronte all’emergenza sanitaria in corso. L’installazione è stata realizzata in collaborazione con Gaia Servizi Srl