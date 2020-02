Il 29 marzo partecipa con noi alla Women in Run – The Race, una corsa benefica e non competitiva nella suggestiva City Life di Milano.

L’evento, organizzato da Women in Run – il running network milanese dedicato alle donne – è aperto a tutti, anche a chi non ha mai corso. Oltre ai percorsi di 5 km e 10 km, ci sarà la Family Run che offre a tutti la possibilità di una camminata con famiglie e amici.

È possibile iscriversi online entro il 26 marzo a questo link, oppure direttamente in loco il 28 e 29 marzo.

Il ricavato sarà devoluto al Punto Donna di Milano, un progetto di WeWorld dedicato alle donne che la società ha lasciato indietro con l’obiettivo di offrire loro una seconda possibilità.