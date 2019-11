Salute. Dieci giorni di eventi dedicati alla disabilità

In occasione della Giornata delle persone con disabilità, il Comune di Milano lancia dieci giorni di iniziative – da domani al 6 dicembre – dedicate alle persone con disabilità, alle associazioni del Terzo Settore e ai gruppi di cittadini che ogni giorno lavorano per promuovere i loro diritti e il loro benessere.

Si parte domani alle 9 con il workshop “Autismi per una cultura dei servizi inclusivi” che si terrà a Palazzo Reale fino alle 16, grazie alla collaborazione del comitato Uniti per l’autismo. Giovedì 28, alle 17:30, presso la Pinacoteca di Brera sarà la volta di “ArtisticaMente: descriVedendo i capolavori di Brera”, una visita guidata alla scoperta di tre opere conservate alla pinacoteca adottando un approccio finalizzato a creare un ponte fra le persone con disabilità visiva e i normovedenti, mettendo al centro la pittura come occasione di incontro e dialogo inclusivo.

Il progetto DescriVedendo ritornerà anche nei giorni successivi: il 29 a Casa Boschi di Stefano con la caccia ai tesori artistici della casa, il 30 novembre e l’1 dicembre al museo Diocesano con la visita guidata a “L’adorazione dei Magi” di Artemisia Gentileschi e il 5 dicembre al Castello Sforzesco con la visita tattile al museo archeologico e la visita guidata alla Sala delle Asse e al Padiglione Vegetale.

Il 3 e il 4 dicembre dalle 10 e fino alle 18 sarà la volta dei laboratori teatrali e musicali dei centri cittadini al teatro Bruno Munari di via Bovio. Infine, il 6 dicembre si concluderà con il convegno “I luoghi dei servizi: idee a confronto per nuove risposte” che si terrà a Palazzo Reale a partire dalle 9.