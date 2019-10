WIZZ Youth Challenge: premiati i vincitori

Wizz Air, una delle compagnie aeree a più rapida crescita in Europa, ha annunciato i vincitori e i secondi classificati del WIZZ Youth Challenge – la competizione studentesca annuale organizzata dalla compagnia aerea, che invita gli studenti universitari a dimostrare le proprie abilità in fatto acume negli affari, pensiero critico e problem-solving, rispondendo a una reale sfida aziendale definita dal gruppo dirigente di Wizz Air.

Quest’anno, la WIZZ Youth Challenge ha raggiunto un numero record di partecipanti, con oltre 1200 studenti iscritti provenienti da tutti i 44 Paesi del network WIZZ. La sfida dell’edizione di quest’anno era proporre un’idea innovativa che potesse essere integrata nella strategia di sostenibilità di Wizz Air, al fine di mantenere la propria posizione di compagnia aerea più verde d’Europa.

Su 220 squadre, 24 sono state invitate a Budapest per presentare le proprie idee alla direzione WIZZ in occasione della semifinale della competizione. Le squadre semifinaliste, provenienti da Ungheria, Polonia, Serbia, Paesi Bassi, Svezia, Austria, Svizzera, Regno Unito, Danimarca e Lettonia, hanno esposto le loro idee ad un gruppo di dirigenti WIZZ ed esperti consulenti.

Tra i giudici, erano presenti il Vice Direttore Generale di Wizz Air, Stephen Jones, e il CCO Marion Geoffroy, nonché l’esperta di sostenibilità Alexa Antal e Zsolt Ábrahám di CaseSolvers.

Quattro squadre sono state selezionate per la finale, tra cuisolo una sarebbe stata decretata la vincitrice. Il team Goldsmith+, un gruppo di studenti della CorvinusUniversitydi Budapest e della Central EuropeanUniversityin Ungheria, si è posizionato al primo posto con una soluzione semplice ma creativa che offre ai passeggeri l’opportunità di compensare la propria impronta ecologica attraverso la piattaforma di prenotazione di Wizz Air in differenti modi eco-friendly.

L’idea del team include anche il lancio di una fondazione ecologica e una strategia per la costruzione di una comunità di passeggeri impegnata e attenta all’ambiente, in veste di “Green Ambassador”.

I fortunati vincitori hanno ricevuto in premio la possibilità di viaggiare illimitatamente per un anno intero sulla vasta rete Wizz Air, composta da 700 rotte su152 destinazioni. I team posizionati al secondo e terzo posto hanno invece ricevuto in premio un biglietto aereo di ritorno gratuito da una destinazione della rete WIZZ a loro scelta.