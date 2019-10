“B-Side – L’altro lato delle canzoni”, edito da Arcana Edizioni, sarà in uscita in tutte le librerie e i digital store giovedì 24 ottobre. Il volume, scritto dalla giornalista e critico musicale Doriana Tozzi (I Think Magazine, Rockit, Rumore, L’Isola che non c’era) , racconta in maniera originale le storie immaginarie che si nascondono dietro ad alcune canzoni rock italiane (dagli Afterhours ai Verdena, dai Marlene Kuntz ai Perturbazione, dai Diaframma ai Ministri, dai Baustelle ai FASK, dagli Zen Circus a Le luci della centrale elettrica e molti altri).

Non si tratta naturalmente delle storie “reali” di quelle canzoni ma l’autrice ne inserisce i riferimenti all’interno di un mondo di fantasia, in cui i personaggi prendono vita e vivono avventure tra passato e futuro, tra reale e fantastico, offrendo sempre risvolti inaspettati.

Il riferimento all’autunno caratterizza quello che sarà il primo volume di una tetralogia che si completerà nei prossimi anni, in cui l’autrice abbina l’umore delle stagioni a quello di alcuni generi musicali, scegliendo di cominciare con il rock alternativo italiano per la “stagione delle foglie che cadono”.

Doriana Tozzi:

Scrittrice e critico musicale, laureata in Scienze dei Beni Storico-Artistici, Musicali, Ci-nematografici e Teatrali presso l’Università degli Studi di Siena con una tesi sul metal sinfonico, ha conseguito un master in “Nuovi e antichi linguaggi musicali” presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari e si occupa di musica dal 2002. Dirige I Think Maga-zine e scrive per Rockit, Rumore e L’Isola che non c’era.