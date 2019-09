Tess Masazza per la prima volta dal vivo con lo spettacolo teatrale ‘Insopportabilmente donna – Live a teatro’ in due date esclusive a Roma e Milano!

Dopo aver divertito la community online, Tess Masazza si prepara a intrattenere per la prima volta dal vivo il suo pubblico con ‘Insopportabilmente donna – Live a teatro’, lo spettacolo comico che la giovane attrice classe 1987 porterà in scena in due date esclusive previste per sabato 7 dicembre 2019 al Teatro Rossellini di Roma e venerdì 13 dicembre 2019 al Teatro San Babila di Milano.

Tess Masazza è una giornalista di moda, autrice e attrice nata a Los Angeles e cresciuta tra l’America, la Tunisia e la Francia. Dopo essersi trasferita poco più che ventenne a Milano per studiare moda, Tess si avvicina al mondo del web e inizia a sperimentare la sua creatività attraverso il racconto di divertenti aneddoti sulle donne nel blog Melodramachic declinato poi, successivamente, in ‘Insopportabilmente donna’: si tratta di clip fruibili principalmente sulle piattaforme di Facebook e di Youtube sotto forma di brevi sketch nei quali Tess ricalca, con grande comicità e autoironia, i problemi quotidiani, i pregi e i difetti del mondo femminile. Il progetto si dimostra fin da subito un successo virale che porta il pubblico a condividere i contenuti dei video e a riconoscersi negli sbalzi d’umore, nella difficoltà della prova costume, nelle diete, nelle parodie in generale riprodotte dall’energica web-star. Ad oggi, ‘Insopportabilmente donna’ è giunta sul web alla quinta stagione con oltre 200 milioni di video views complessive.

Dopo essere stata il volto di Xtra Factor nel 2015 con le gag di ‘Insopportabilmente X Factor’, dopo la conduzione nel 2016 del programma radiofonico su Radio Deejay Zerbinator con Rudy Zerbi, e dopo aver debuttato sul grande schermo nel film ‘Poveri ma ricchissimi’ (2018), Tess Masazza arriva in scena con il suo travolgente umorismo in due imprendibili appuntamenti live previsti nei teatri di Roma e Milano.

Lo spettacolo:

Sono passati più di 5 mesi e Tess non riesce a superare la fine della sua relazione più importante: le due migliori amiche, Giulia e Mary, preoccupate, decidono di aiutarla in vista di un matrimonio nel quale sarà presente anche l’ex ragazzo. Chiamano quindi Zac, un affascinante professionista che ha il compito di far disinnamorare la nostra moderna Bridget Jones attraverso esercizi metodici un po’ assurdi. Tra segreti svelati, bisticci, colpi di scena e una verità molto scomoda che metterà in discussione l’amicizia tra le ragazze, Tess riuscirà ad andare avanti e dimenticare l’amore passato?

https://www.youtube.com/user/melodramachic/featured

https://www.facebook.com/Tessmasazzaofficial/

https://www.instagram.com/tessmasazza/?hl=it

Dettagli date:

SABATO 7 DICEMBRE 2019 || ROMA @ SPAZIO ROSSELLINI

Orari

Apertura Porte – Ore 20:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzi Biglietti

Posto unico numerato – € 22,00 + € 3,30 diritti di prevendita

VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019 || MILANO @ TEATRO SAN BABILA

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 20:30

Prezzi Biglietti

Posto unico numerato – € 22,00 + € 3,30 diritti di prevendita

Prevendite Autorizzate: Ticketone.it

Biglietti disponibili su ticketone.it a partire dalle ore 14:30 di venerdì 27 settembre 2019 e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate dalle ore 11:00 di mercoledì 2 ottobre 2019. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

