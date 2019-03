In cerca di adozione

Lei ha 6 anni, si trova a Busto Arsizio, sterilizzata e microcippata. abituata a stare a contatto con gli umani e ama i bambini, molto brava e ubbidiente.

Per motivi di salute non riescono più a prendersi cura di lei, quindi cercano una famiglia amante degli animali che la possano adottare e accudire come merita. Vi chiedo di evitare le polemiche e i commenti offensivi. Questa piccola ha bisogno di trovare urgentemente adozione!!!

Chiunque fosse interessato ad adottare questo piccolo concentrato di dolcezza infinita contatti il numero : 3495709300

Suggerito da: Animali nel cuore