PIU DI 6MILA CONDIVISIONI POSSIBILE CHE NESSUNO VOGLIA ADOTTARE LEO?MI PIANGE IL CUORE VEDERE FOTO CHE ARRIVANO DEI SUOI FRATELLI IN FAMIGLIA E LUI RIMASTO SOLO……………………………………………. …………………….

RIFIUTATO DOPO 24 ORE….NON VOGLIO INCAZZARMI PER VIA DEI FUTILI MOTIVI CHIEDO SOLO CONDIVISIONI SI TROVA IN TOSCANA VI PREGO….

L’ULTIMO DI UNA CUCCIOLATA, QUELLO SFORTUNATO..6MESI TG MEDIA SUI 12/15kg

Info 339 5418838

