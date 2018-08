Stefano Pigolotti empowerment marketing emozionale

Mancano pochi giorni all’inizio di settembre, il mese, per molte persone, considerato il vero inizio dell’anno. Settembre è un nuovo punto di partenza, sia lavorativo che personale, grazie ai mesi estivi e di vacanza, avendo più tempo a disposizione per se stessi, le persone fissano dei nuovi obiettivi, traguardi da raggiungere, scelte da effettuare e magari anche importanti decisioni. Per fare tutto questo, è necessaria una condizione: stare bene con noi stessi. Cosa significa ?

Significa crescere, compiere un percorso personale, sviluppare le proprie attitudini. Tutto questo non è semplice e per ottenere ottimi risultati, esistono dei professionisti, in grado di conoscere, comprendere la persona e fare emergere le singole capacità, per se stessi ed il proprio business. A questo, il formatore Stefano Pigolotti, aggiunge un concetto molto importante, Empowerment. Cosi il personal coach, lavora con privati ed aziende, ricercando strategie personalizzate e ricerca di obiettivi, sia per i privati che per le aziende.

E da qui nasce Vikyanna e il suo marchio Skills Empowerment, il cui nucleo si basa su tecniche innovative e il marketing emozionale. Una delle frasi e concetti che utilizza Stefano Pigolotti è “Tutto quello che generiamo dipende da noi: da cosa facciamo e da come lo facciamo”. La sua teoria, molto semplice è che per crescere e migliorare, non dobbiamo cercare elementi esterni. Semplicemente, ognuno di noi deve imparare a conoscersi, avere consapevolezza e sviluppare le proprie attitudini : percepire e realizzare. E lui , 46enne, di esperienza ne ha molta, ha formato più 30.000 persone, ha scritto come giornalista degli articoli pubblicati, ed è un mental coach nella Moto3.

Sono esperienze importanti, che l’hanno portato a creare diverse metodologie di lavoro, puntando su test di personalità online, corsi di formazione – live/online e sessioni di coaching ah hoc. Chi può partecipare a questi corsi? I corsi sono consigliati a chi ha bisogno di autoconsapevolezza, di comunicare più efficacemente per raggiungere migliori risultati, chi vuole una definizione e il potenziamento delle soft skills, chi è in ricerca di crescita personale e professionale, chi è in ricerca di motivazione.

I punti fondamentali per una crescita personale o aziendale sono quelle in primis di capire se stessi, tramite il Self Empowerment, che aiuterà le persone anche a sviluppare le proprie Soft Skills, che aiutano a sviluppare al meglio le proprie potenzialità e a essere consapevoli dei propri limiti. Questo è fondamentale per scegliere consapevolmente i propri obiettivi. Infine ma non per ultimo, sviluppare il Marketing Emozionale. Vikyanna promuove un atteggiamento commerciale innovativo che parte dalla Emozionalità e dalla Motivazione interna all’azienda, per poi espanderla al mercato di riferimento.