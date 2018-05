Si terrà domani 4 maggio dalle ore 15,20 presso Markinvenio Consult in Via San Michele, 11 a Saronno (VA), il workshop “Lavoro ed impresa nell’era dell’industria 4.0”, promosso in collaborazione con FondItalia, Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua e con la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice di Roma.

Interverranno Marco Zaganella, Laboratorio GISLAB – Globalizzazione, Innovazione. eSviluppo Locale dell’Università de L’Aquila e Direttore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice; Federico Adrodegari, Università degli Studi di Brescia, Laboratorio RISE – Reserch and Innovation for Smart Enteprises; Marco Bellante, Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università di Torino. Introduce l’Avv. Francesca Caricato, Resp. Dipartimento Legale e Proprietà Industriale di Markinvenio Consult srl.

L’incontro, il primo di una serie, ha lo scopo di fare una punto sui grandi temi dell’industria 4.0, sulle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e sulle strategie per una efficace ed efficiente formazione continua intesa come strumento di innovazione e sviluppo, indispensabile negli scenari di mercato della globalizzazione.

All’incontro sono stati invitate le organizzazioni sociali del territorio.