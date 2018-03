Rugby: Italia raduno a Roma per Galles e Scozia

Dopo essersi ritrovata questa sera nella Capitale, l’Italrugby inizierà domani gli allenamenti in vista della trasferta gallese, volando giovedì a Cardiff in vista del test domenicale contro i Dragoni di Warren Gatland, fermi in classifica a una vittoria e due sconfitte nel Torneo.

Nella lista dei trentadue atleti convocati da O’Shea spiccano i rientri di Luca Morisi, da tre anni assente dal Torneo per una lunga serie di infortuni, del pilone sinistro Federico Zani – costretto da un problema fisico a saltare i primi turni de 6 Nazioni – e del mediano di mischia Guglielmo Palazzani, che prende il posto nel gruppo di Edoardo Gori, andatosi ad aggiungere dopo la trasferta marsigliese alla lista degli infortunati.

Questi gli Azzurri da questa sera in raduno a Roma:

Piloni

Dario CHISTOLINI (Zebre Rugby Club, 20 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 11 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 23 caps)*

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 5 caps)

Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 5 caps)*

Federico ZANI (Benetton Rugby, 6 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 9 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 92 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 4 caps)

Seconde linee

George Fabio BIAGI (Zebre Rugby Club, 21 caps)

Dean BUDD (Benetton Rugby, 9 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 5 caps)*

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 102 caps)

Flanker/n.8

Giovanni LICATA (Fiamme Oro Rugby, 3 caps)*

Maxime Mata MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 14 caps)*

Sebastian NEGRI DA OLEGGIO (Benetton Rugby, 5 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 132 caps) – capitano

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, esordiente)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 18 caps)

Mediani di mischia

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 22 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 36 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 27 caps)

Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 3 caps)

Centri-Ali-Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 48 caps)*

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 7 caps)*

Tommaso BONI (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 8 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 6 caps)

Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 6 caps)*

Luca MORISI (Benetton Rugby, 16 caps)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

non considerati per infortunio: Michele CAMPAGNARO (Exeter Chiefs)*, Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby)*, Ornel GEGA (Benetton Rugby), Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club)*, Edoardo GORI (Benetton Rugby)*, Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club)*, Marco RICCIONI (Benetton Rugby)*, Leonardo SARTO (Glasgow Warriors)*, Tito TEBALDI (Benetton Rugby)