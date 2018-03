Dragonero. Oltre i confine dell’Erondàr

Torna l’universo narrativo di Dragonero in un prestigioso volume cartonato a colori, in uscita nelle librerie e nelle fumetterie dal 22 marzo per Sergio Bonelli Editore.

DRAGONERO. OLTRE I CONFINI DELL’ERONDÁR è infatti l’edizione deluxe, ricca di contenuti extra, della storia proposta nel primo “Dragonero Magazine”. Qui il personaggio creato da Luca Enoch e Stefano Vietti viene coinvolto dalla cancelleria imperiale in una missione segreta, che presto si rivelerà essere una trappola!

Ian si troverà costretto ad affrontare un lungo viaggio, che dalle montagne innevate del Margondár lo condurrà nei deserti del “paese vuoto”, passando per le pericolose foreste del Suprendàr. Un viaggio che si trasformerà presto in una fuga. Dragonero si ritroverà a lottare per sopravvivere, braccato a ogni istante da misteriosi sicari, fino alla meta finale…

La storia è suddivisa in quattro capitoli ed è seguita dalla sezione “Appunti di Viaggio”, la ricca sezione firmata da Luca Enoch che propone il diario personale di Ian, scout imperiale e varliedarto.

Una chicca per tutti gli appassionati che sono in trepida attesa di ritrovare anche su schermo la saga fantasy che ha conquistato i lettori della Casa editrice di via Buonarroti.