Per le giovani donne italiane sesso e contraccezione sono ancora oggi argomenti tabù, nonostante il pesante impatto che una gravidanza indesiderata o una malattia a trasmissione sessuale può avere sulla loro vita, oltre che sul loro stato di salute.

Proprio per fare chiarezza in merito a questi temi, il professor Stefano Bianchi, Direttore del Dipartimento materno-infantile dell’Ospedale San Giuseppe/Università degli Studi di Milano, sarà il relatore dell’incontro aperto al pubblico “Contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili: nuove conoscenze e nuove possibilità”.

“Con quest’iniziativa il nostro auspicio è quello di contribuire alla diffusione di una maggiore e corretta informazione, sensibilizzando le donne, soprattutto le più giovani, sull’importanza di essere quanto più ‘competenti’ su questi temi”, commenta il professor Bianchi. “La possibilità di regolare e gestire la propria capacità riproduttiva è infatti centrale nel progetto di vita di ogni donna”.

A ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, l’evento si svolgerà giovedì 8 marzo alle 18:00 presso l’Aula CAN dell’ Ospedale San Giuseppe, in Via San Vittore 12 a Milano. L’obiettivo è quello di offrire un’occasione di confronto su temi così importanti per la salute femminile, che verranno trattati con il necessario rigore medico-scientifico e, allo stesso tempo, con un registro informale e divulgativo. Per comunicare la propria partecipazione occorre rivolgersi a: Farmacia dei Padri Fatebenefratelli, Via San Vittore 12, Milano, dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 19.15 – Tel. 02 86454006.

Con quest’iniziativa l’Ospedale San Giuseppe di Milano, Gruppo MultiMedica, aderisce alla prima edizione dell’(H)Open day dedicato alla ginecologia promosso da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Gli ospedali del nuovo network Bollini Rosa aderenti al progetto, fra cui lo stesso Ospedale San Giuseppe che è stato premiato con due Bollini, offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito ginecologico.