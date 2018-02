Partono oggi sabato 10 febbraio le attività dedicate alla promozione del nuovo film Tomb Raider e alla sua protagonista, Lara Croft, che nel reboot della celebre pellicola, nelle sale dal 15 marzo con Warner Bros. Pictures, avrà il volto dell’attrice premio Oscar® Alicia Vikander.

In linea con l’adrenalina e con l’avventura che caratterizza il nuovo cinegame diretto da Roar Uthaug, Warner Bros. organizza un evento itinerante – di cui Best Movie è media partner – dal notevole impatto emozionale: il Virtual Reality Experience Tour di Tomb Raider, un vero e proprio viaggio virtuale con la tecnologia Samsung VR che trasporterà il pubblico nei suggestivi luoghi del film e in una realtà simulata fatta di azione e prove fisiche emozionanti.

Virtual Reality Experience Tour di Tomb Raider, totalmente gratuito, partirà sabato 10 e domenica 11 febbraio da Bergamo – UCI Cinema di Orio al Serio – per toccare altre quattro tappe, in ordine Roma – Centro Commerciale Romaest, 17 e 18 febbraio; Firenze – I Gigli, 24 e 25 febbraio; Napoli – Centro Commerciale Campania, 3 e 4 marzo e, infine, Milano.

Per chiudere il tour in bellezza, la tappa conclusiva milanese si terrà il 9, 10 e 11 marzo presso la 25esima edizione di Cartoomics, che ospiterà uno spazio ad hoc, allestito all’interno dell’Area Movies & TV interamente dedicato a Tomb Raider, arricchito da anticipazioni e contenuti esclusivi.

Non solo il VR tour nei centri commerciali: al via anche un contest, organizzato da EPICOS e Cosplaycity, in collaborazione con Cartoomics, Tomb Raider Italia – Official, Movie Time Machine e il supporto di Warner Bros. Pictures, riservato alle più intraprendenti Cosplay italiane che si dovranno cimentare con i panni della nuova Lara Croft.

La prima fase consisterà nella pubblicazione di una foto a figura intera di Cosplay della nuova Lara Croft sulla pagina evento facebook dedicata (https://www.facebook.com/events/185609242191275/); una volta selezionate le vincitrici – la giuria è composta dagli stessi organizzatori – partirà la seconda fase che vede ancora protagonista la prestigiosa cornice di Cartoomics, dove le finaliste gareggeranno sul palco e si contenderanno l’ambito titolo di Miglior Cosplay Lara Croft italiana.