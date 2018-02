Ultimo: raddoppia la data a Milano

Grandi risultati per ULTIMO! Dopo la recente vittoria a Sanremo Giovani 2018 e il sold out di entrambe le date a Roma, anche la prima tappa milanese del “Peter Pan Tour” registra il tutto esaurito. A grande richiesta si aggiunge il secondo concerto a Milano, il 26 maggio al Fabrique.

Venerdì 4 maggio 2018 || Bologna @ Estragon

Sabato 5 maggio 2018 || Padova @ Gran Teatro GEOX

Martedì 8 maggio 2018 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Venerdì 11 maggio 2018 || Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Sabato 12 maggio 2018 || Roma @ Atlantico Live – SOLD OUT

Domenica 13 maggio 2018 || Roma @ Atlantico Live – SOLD OUT

Giovedì 17 maggio 2018 || Bari @ Demodè Club

Venerdì 18 maggio 2018 || Napoli @ Casa della Musica

Domenica 20 maggio 2018 || Perugia @ Afterlife

Venerdì 25 maggio 2018 || Firenze @ Obihall

Sabato 26 maggio 2018 || Milano @ Fabrique – NUOVA DATA