Dopo oltre 40 date, da marzo a settembre, con circa 46.000 presenze, una decina di sold out e aperture internazionali ad artisti come Planet Funk, Interpool e Biffy Clyro, continua l’ultima parte del tour dei Fast Animals and Slow Kids per presentare dal vivo il disco “Forse non è la felicità”, pubblicato da Woodworm Label.

Il 10 gennaio è uscito il video live di “Tenera età”:

https://youtu.be/NgmbIngeV40

I brani di “Forse non è la felicità” sono stati trasmessi in anteprima nel programma “Radio 2 Rock’n’Roll Circus” e il 17 agosto Radio 2 ha trasmesso in prima serata, all’interno della trasmissione Radio2live, l’intero concerto dei Fast Animals and Slow Kids registrato a luglio al Fresh Touch Festival del Circolo Magnolia di Milano.

I Fast Animals and Slow Kids sono stati ospiti di programmi radio di qualità come “Radio 1 Music Club”, “Radio 2 Rock’n’Roll Circus”, “140 caratteri” di Radio 24 , “Radio Deejay Tropical Pizza” e “Virgin Generation” di Virgin Radio.

“Forse non è la felicità” è stato recensito favorevolmente dalle maggiori riviste di settore: Rumore, BlowUp, Rockerilla, Mucchio, Rolling Stone, Vinile ed Exitwell, che ha dedicato loro un servizio con copertina. Ne hanno parlato, con articoli e interviste, La Repubblica Nazionale , Il Fatto Quotidiano, L’Espresso, D di Repubblica, La Stampa, La Nazione, Il Mattino, Il Messaggero, Il Resto del Carlino, Il Manifesto e molti altri.

Hanno parlato di “Forse non è la felicità” e dei Fast Animals and Slow Kids anche riviste come Sportweek de La Gazzetta dello Sport, L’Espresso e D di Repubblica.

Hanno dedicato un servizio al gruppo sia il GR1, sia Il TGR Toscana e il TGR Umbria. Inoltre, in televisione, sono stati ospiti del programma “Splendor” di Iris TV, di Rock TV e, il 17 novembre, di Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi in onda in prima serata in diretta su La7.

Inoltre il video di “Forse non è la felicità”, secondo estratto dal disco, è stato trasmesso da MTV e RockTV.