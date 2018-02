Tiziano Ferro: “Solo è solo una parola” – il nuovo singolo

Da venerdì 2 febbraio arriva in radio il nuovo singolo di TIZIANO FERRO

“SOLO È SOLO UNA PAROLA” estratto dal fortunatissimo “IL MESTIERE DELLA VITA”, già certificato QUINTO PLATINO, da oltre 60 settimane ai vertici della classifica FIMI/GFK.

Il 2 febbraio sarà on line anche il video che insieme a Tiziano vede la

partecipazione straordinaria di Violante Placido

Il video di “SOLO È SOLO UNA PAROLA” parla di emozioni e di sensazioni, lo fa in modo forte e potente attraverso i volti, i dettagli, le espressioni dei due protagonisti.

Movimenti accennati ma decisi, si inseguono, si attraggono l’un l’altro e ripetono contemporaneamente gli stessi gesti.

Tra di loro è in corso un combattimento nel quale nessuno dei due deve vincere ma sono entrambi partecipi di quel momento come se loro movenze fossero allegorie di ciò che viene cantato nel brano “e partirò anche io e partirà una sfida”.

Le riprese singole di Tiziano si alternano a quelle in coppia in base all’incalzare della musica e delle strofe, quando è solo lo vediamo in questo luogo dall’atmosfera desolata che pian piano si fa più luminosa perché “il cuore è andato in guerra ma la vita non l’ho persa”