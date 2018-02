Thegiornalisti: “Love Tour 2018″

Dopo i grandissimi successi fra cui il triplo platino per “RICCIONE” e un tour che ha registrato sold out in tutte le date, i THEGIORNALISTI arrivano in autunno con il loro nuovo “Love Tour 2018″ in 10 palazzetti italiani:

21 ottobre 2018 – Torino @ PalaAlpitour

23 ottobre 2018 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

24 ottobre 2018 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

27 ottobre 2018 – Roma @ PalaLottomatica

2 novembre 2018 – Bari @ Palaflorio

3 novembre 2018 – Napoli @ Palapartenope

8 novembre 2018 – Genova @ RDS Stadium

10 novembre 2018 – Padova @ Kioene Arena

11 novembre 2018 – Montichiari (BS) @ PalaGeorge

18 novembre 2018 – Milano @ Mediolanum Forum

Per quest’occasione speciale, Spotify ha organizzato, per la prima volta per un artista italiano, l’esclusiva prevendita “Fans First” per i fans più fedeli del gruppo. Sarà possibile effettuare l’acquisto dalle 10 di mercoledì 7 febbraio per 24h.

Biglietti disponibili su ticketone.it da giovedì 8 febbraio alle ore 10.00 e in tutti i punti vendita Ticketone da lunedì 12 febbraio alle ore 10:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.