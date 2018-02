Teatro Il Celebrazioni: Peter Bence – apertura prevendite

Dopo il successo dello scorso dicembre al Teatro Dal Verme a Milano e al Politeama Rossetti a Trieste, Peter Bence, il nuovo fenomeno mondiale del crossover tra classica e pop, sarà in concerto al Teatro Il Celebrazioni di Bologna il 25 maggio.

Classe 1991, Peter Bence è un giovane pianista, compositore e produttore ungherese. Bambino prodigio, comincia a suonare pianoforte a due anni, a sette viene ammesso alla prestigiosa accademia Franz Liszt e firma la sua prima composizione influenzato da Mozart e Chopin, mentre solo quattro anni dopo pubblica già il suo primo solo di pianoforte di sue composizioni. Nel 2004 vince il terzo premio al Gyorgy Ferenczy International Piano Contest e nel 2008 pubblica il suo secondo album, “Nightfall”.

Ispirandosi al grande John Williams, si trasferisce a Boston per studiare composizione in ambito cinematografico al Berklee College of Music, il più importante istituto universitario privato dedicato alla musica contemporanea, e nello stesso tempo, nel 2015, inizia a farsi conoscere in tutto il mondo attraverso dei video pubblicati in rete di suoi arrangiamenti di celebri hit: dapprima “Bad” di Michael Jackson, divenuto virale in pochi giorni, poi “Cheap Thrills” di Sia, “Don’t stop me now” dei Queen, “Cry me a river” di Justin Timberlake e moltissime altre, raccogliendo oltre 250 milioni di visualizzazioni sui suoi canali ufficiali Facebook e YouTube.

Ha collezionato diversi premi e primati, tra i quali il Guinness World Record per il “Most Piano Key Hits in One Minute”, dal gennaio del 2012 fino a giugno 2017. Nell’ultimo anno si è esibito in 20 paesi di 4 continenti e ha partecipato tra l’altro ai BBC’s Proms a Hyde Park a Londra, dove si è esibito davanti a 50.000 spettatori.

Il punto di forza di Peter Bence è stato riuscire ad abbattere le barriere tra la musica classica e quella pop grazie ad uno stile espressivo e moderno che porta il pianoforte ad un nuovo livello che ha ispirato le giovani generazioni di musicisti e di amanti della musica di tutto il mondo.

PREZZI (comprensivi di prevendita): poltronissima 46,00 € – poltrona 41,40 € – balconata e palchi 36,80 €

