Tabaccobruciato e Roberto Brivio

Giorgio Angelo Cazzola, voce solista e compositore di TABACCOBRUCIATO, eseguirà alcuni brani, tra cui quelli del nuovo album “Bello dove stavano gli hippies”, disponibile da gennaio e pubblicato da Ultra Sound Record.

A seguito, una performance dell’attore e comico milanese ROBERTO BRIVIO

L’appuntamento è per venerdì 9 febbraio alle 21.00 alla Biblioteca Comunale di Sannazzaro de Burgundi (Pv), in via Mazzini 80.

TABACCOBRUCIATO sarà di scena con ROBERTO BRIVIO, il grande attore milanese, protagonista della scena culturale dalla fine degli anni 50, come comico nel quartetto dei GUFI, come cabarettista, come interprete di prosa, come poeta e autore dialettale e come regista.

La performance vivrà due momenti. Nella prima parte TABACCOBRUCIATO eseguirà con voce e chitarra alcuni brani, nella seconda sarà ROBERTO BRIVIO a farla da padrone, presentando da inimitabile affabulatore quale è, i suoi più recenti lavori letterari e arricchendo le letture con gli aneddoti di una vita spesa sui palcoscenici di tutt’Italia.

La serata è organizzata dal Circolo Airone di Legambiente, impegnato da decenni a preservare l’integrità del territorio della Bassa Lomellina, troppo spesso vittima di inquinamento e di degrado.