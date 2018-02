Striscia la notizia – intervista ad un giornalista di Sanremo

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) intervista a Dario Antonio, giornalista accreditato alla sala stampa Lucio Dalla durante il 68esimo Festival di Sanremo, che dice: «Alle 00:39, e quindi 20 minuti prima che venisse decretata la chiusura del televoto, in sala stampa era giunta notizia dal data center che il televoto era stato chiuso, in anticipo sui tempi televisivi, e che i vincitori del Festival erano Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Ho pubblicato immediatamente la notizia sul blog Controcomunicazione.com e sul mio profilo Facebook alle 00:49 (la chiusura del televoto era stata annunciata per le 00:59 ndr). Come me, ci sono altri colleghi testimoni di quello che è accaduto in sala stampa».