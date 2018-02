Sting in concerto

Dopo l’esibizione in qualità di superospite al Festival di Sanremo, il più eclettico dei cantautori, STING arriva in Italia con una straordinaria serie di concerti nelle location più intime e suggestive del nostro Paese.

Il cantante si esibirà:

il 26 luglio alla Forte Arena di S.ta Margherita di Pula (CA),

il 28 all’Auditorium Parco della Musica (Cavea) a Roma,

il 29 all’Arena di Verona,

il 30 all’Etes Arena Flegrea di Napoli e

il 1 agosto al Teatro Antico di Taormina.

I biglietti per i concerti saranno disponibili in anteprima per il fan club ufficiale dell’artista a partire dalle ore 10.00 di martedì 13 febbraio (per 24 ore), mentre la messa in vendita generale partirà dalle ore 11.00 di mercoledì 14 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.