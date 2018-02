Spirit De Milan: Appuntamenti febbraio 2018

I primi appuntamenti confermati del mese di febbraio della “cattedrale” dove ballare, bere, mangiare e ridere:

venerdì 2 febbraio in concerto The Beat Barons, gruppo musicale che ripercorre i brani dei gruppi più famosi: the Beatles, the Searchers, Gerry & The Pacemakers e the Swinging Blue Jeans. Un’autentica macchina del tempo per nostalgici, ma anche per chi vuole divertirsi al suono del Beat anni Sessanta;

sabato 3 febbraio si comincia con Alfredo Ferrario Swing Quartet per poi finire a ballare tutta la notte con il dj set di Fabio Rutigliano;

domenica 4 febbraio Spirit in Blues con Max Lugli e Monkey Flyers feat Umberto Porcaro che presentano in anteprima il nuovo lavoro discografico “El Camino Stomp”. Dodici brani di cui cinque originali e sette cover completamente riarrangiate in stile Monkey Flyers. A seguire il dj set di Fabio Rutigliano;

martedì 6 febbraio Tacchi Dadi e Datteri, spettacolo di arte varie semiseria;

mercoledì 7 febbraio serata Cristal/Milonga Al Aire Libr

giovedì 8 febbraio in concerto i Ciapa No, un repertorio che spazia dalla tradizione popolare d’osteria alla canzone d’autore milanese

venerdì 9 febbraio appuntamento con lo “swing da trattoria” de Gli Imbroglioni e i brani da Conte a Buscaglione, da Jannacci a Capossela, il meglio del peggio della musica swing all’italiana;

sabato 10 febbraio la formazione milanese Swing Faces capeggiata dal trombettista Giancarlo Mariani che farà ballare al ritmo dei migliori successi dello Swing Jazz!

domenica 11 febbraio Spirit in Blues con The Hipshakers che pescano a piene mani nel mare di cover poco note del periodo d’oro del Blues e del Rhythm and Blues, dal ’40 ai primi anni ’60;

martedì 13 febbraio

mercoledì 14 febbraio Rock Files live! di LifeGate

giovedì 15 febbraio i Teka P alternano canzoni di loro produzione e brani classici di artisti quali Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Giorgio Gaber, Walter Valdi, Dario Fo;

venerdì 16 febbraio le Dance Angels, trio al femminile con un repertorio interamente improntato sulla Dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80;

sabato 17 febbraio sul palco gli Swing Leekers con i capolavori dello scenario Swing degli anni ’30 e ’40;

venerdì 23 febbraio gli amici dell’Associazione JAM BURRASCA riuniscono tanti artisti e grandi protagonisti del panorama della musica italiana anni ‘70 e ‘80, per una serata di divertimento che sarà al tempo stesso occasione per una raccolta fondi a sostegno delle cure per i bambini del Centro TOG;

sabato 24 febbraio sul palco la band The Indians;

mercoledì 28 febbraio Rock Files live! di LifeGate.

Dal martedì alla domenica, infatti, allo SPIRIT DE MILAN si alternano 6 serate tutte all’insegna della buona musica – sempre rigorosamente dal vivo – e del divertimento, mentre tanti ospiti raccontano i segreti della Milano nascosta e dimenticata: si comincia il martedì con il cabaret della serata “TACCHI, DADI E DATTERI”; mercoledì è dedicato agli amanti del tango con la serata “CRISTAL/MILONGA AL AIRE LIBRE”; il giovedì è la volta dell’appuntamento milanese “BARBERA & CHAMPAGNE”, alla riscoperta della Milano in bianco e nero fissate nelle istantanee; venerdì spazio al meglio della musica anni 60/70/80, italiana e non solo con la serata “BANDIERA GIALLA”; sabato l’atmosfera cambia con la “HOLY SWING NIGHT”, che conferma lo Spirit de Milan come punto di riferimento in Italia della comunità swing internazionale; domenica, infine, via libera al jazz, al blues e all’improvvisazione con “SPIRIT IN BLUES” o “JAZZ ‘N’ SPIRIT”.