Spazio Teatro 89 – Irish Music Fest

Si concluderà venerdì 9 febbraio (ore 21.30; ingresso 10-13 euro) con il concerto del gruppo Il Bandarone la quinta edizione dell’Irish Music Fest, la rassegna organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano e dedicata ai suoni, alle atmosfere e ai balli tipici dell’Isola di smeraldo.

Per il live di chiusura gli organizzatori hanno invitato una formazione nata nel 2013 e composta da tre musicisti di grande esperienza (Alessandro Riatti alla voce e chitarra, Daniele Bicego al bouzouki, flauto e cornamusa e Ivan Berto al bodhràn), che propongono canzoni tradizionali irlandesi, suonate rigorosamente con strumenti acustici.

La conoscenza approfondita del repertorio strumentale (in cui spiccano composizioni come jigs e reels) permette di alternare alle canzoni piacevoli stacchi di danza.

E proprio le danze animeranno anche l’ultimo appuntamento in programma nell’auditorium di via Fratelli Zoia 89: prima del concerto (dalle 19.30 alle 20.30), infatti, i docenti della Tara Dance Academy organizzeranno uno stage dedicati ai balli tipici irlandesi.

Non solo: i partecipanti ai corsi avranno la possibilità di esibirsi, insieme agli insegnanti, durante il live del Bandarone.

Il costo d’iscrizione ai workshop è pari a 5 euro e la partecipazione ai corsi dà diritto all’ingresso ridotto al concerto e ad una consumazione gratuita al bar del teatro (per informazioni e iscrizioni: biagio@taraschool.it).

SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano

Tel: 02-40914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Biglietti: intero 13 euro; ridotto 10 euro (under 25, over 65, convenzioni)