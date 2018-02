Torna la seconda edizione del corso di formazione “Tate si diventa” a Novate Milanese.

Venerdì 23 Febbraio alle 18 all’Informagiovani ci sarà la presentazione e l’inizio del percorso formativo TATE SI DIVENTA.

La frequenza al corso (almeno 85% delle lezioni) e il superamento del test finale permetterà l’iscrizione all’Albo Comunale delle Tate, istituito nel 2017.

Il corso è gratuito e aperto a maggiorenni con almeno il titolo di studio di scuola media. Il numero massimo di posti disponibili è 30.

L’organizzazione del corso è affidata a Koinè Cooperativa sociale onlus che ha un’esperienza di 25 anni nel campo della formazione professionale.

PROGRAMMA

• Venerdì 23 febbraio ore 18.00 – 20.00 Presentazione del corso e conoscenza dei partecipanti

• Sabato 3 marzo ore 9.00-13.00 Entrare in casa… in punta di piedi… Che responsabilità!

• Sabato 10 marzo ore 9.00-13.00 Bambini in crescita: tappe evolutive, lo sviluppo cognitivo e motorio, la conquista dell’autonomia (prima parte)

• Venerdì 16 marzo ore 17.00-20.00 Bambini in crescita: tappe evolutive, lo sviluppo cognitivo e motorio, la conquista dell’autonomia (seconda parte)

• Martedì 20 marzo ore 19.00 – 21.00 Aspetti contrattuali e retributivi

• Sabato 24 marzo ore 9.00-13.00 Creatività e fantasia. Spunti per attività da vivere con i bambini

• Martedì 27 marzo 19.00 – 21.00 Primo soccorso ed emergenze

• Venerdì 6 aprile ore 17.00-20.00 Creatività e fantasia. Spunti per attività da vivere con i bambini

• Sabato 14 aprile ore 9.00 – 14.00 La borsa di Mary Poppins. Test finale.

Come è andata la prima edizione

Nell’edizione 2017 hanno collaborato Koinè con l’InformaGiovani del Comune, che ha messo a disposizione la propria sede, e alcuni partner locali della rete che ormai da anni realizza progetti e iniziative per le famiglie sul territorio (ACLI, SOS).

Il corso TATE SI DIVENTA ha visto la presenza di 16 donne, dalle studentesse universitarie alle mamme o nonne desiderose di mettere le proprie competenze e il proprio tempo libero a disposizione di altre famiglie.

Iscrizioni

Presso InformaGiovani entro il 21 febbraio:

Tel. 023543590 – via Cadorna 11

informagiovani@comune.novate-milanese.mi.it