Scott Helman a maggio in Italia

Scott Helman, cantautore canadese che si ispira ad artisti come Arcade Fire, Bruce Springsteen, Neil Young, The Cure, Bon Iver e Paul Simon, arriva per la prima volta in Italia il 2 maggio al Rock’N’Roll di Milano, anticipando l’uscita del suo primo album, “Hôtel de Ville” prevista per il 12 maggio.

Dopo essere stato in tour per tutti gli Stati Uniti e l’Europa come opening act degli Walk Off The Heart, ed essere stato protagonista a Montreal di uno show in memoria di Leonard Cohen di fronte a più di 50 mila persone, Scott ha raggiunto nel 2018 una nomination ai Juno Awards nella categoria “Songwriter of The Year”.