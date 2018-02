Sala Biografilm: “The Disaster Artisrt”

Martedì 20 febbraio a Roma (cinema Adriano), torna Sala Biografilm con l’anteprima in versione originale sottotitolata di THE DISASTER ARTIST, il nuovo film di James Franco (As I Lay Dying, Child of God).

Tra i protagonisti: Dave Franco (Cattivi vicini, Now You See Me – I maghi del crimine) nel ruolo di Greg Sestero, James Franco (candidato all’Oscar® per 127 ore, The Deuce in TV) in quello di Tommy Wiseau, Seth Rogen (i film delle serie di Cattivi vicini e Kung Fu Panda) nel ruolo di Sandy Schklair, Alison Brie (Mad Men, GLOW) è Amber, Ari Graynor (Le Squillo della Porta Accanto) è Juliette Danielle, Josh Hutcherson (La saga di The Hunger Games) è Philip Haldiman e la candidata all’Oscar® Jacki Weaver (Animal Kingdom, Il lato positivo – Silver Linings Playbook) nel ruolo di Carolyn Minnott.

THE DISASTER ARTIST sarà presentato in anteprima, sempre martedì 20 febbraio, anche a Sala Biografilm Bologna (Cinema Odeon) e Milano (Cinema Colosseo) e sarà al cinema dal 22 febbraio, distribuito da Warner Bros. Pictures.

THE DISASTER ARTIST di James Franco

(USA/2017/98’)

James Franco dirige la tragicomica storia vera dell’aspirante regista e famoso outsider di Hollywood, Tommy Wiseau – artista la cui passione era genuina tanto quanto discutibili erano i suoi metodi – offrendo una celebrazione dell’amicizia, dell’espressione artistica e dell’inseguimento dei sogni contro ogni pronostico. Basato sul best seller di Greg Sestero – The Room (“Il Più Grande Peggior Film Mai Realizzato”) che rivela tutti i retroscena sulla realizzazione del “disastroso” cult di Tommy Wiseau – The Disaster Artist ci ricorda con ironia che non ci sono limiti a quello che si può ottenere (anche quando non si ha assolutamente idea di cosa si stia facendo) e che esiste più di un modo per diventare una leggenda.

Uscita: 22 febbraio (Warner Bros. Pictures)