Rossella Acconciature e trattamenti Tricologica

Acconciature Rossella nasce dall’esperienza della titolare che ha deciso di aprire un suo spazio in via XXV Aprile a Novate Milanese

L’attività, preferibilmente su appuntamento, comprende il taglio di capelli, piega, permanente, colore, in un ‘ambiente particolarmente caldo, risultato dei colori e dell’arredamento del negozio.

Particolare attenzione viene data alla cura del capello, attraverso trattamenti e l’utilizzo di prodotti specifici

Trattamenti Tricologica

La Tricologica riguarda il trattamento del viso, della cute e dei capelli per tutti i nostri clienti, da zero a novanta anni. E’ un sistema che può essere utilizzato su tutte le persone ed utilizza sulla base dell’ossigeno puro al 95% modificato da un filtro.

L’uso di questo ossigeno costante sulla cute, viso e capelli, stimola la micro circolazione, portando un flusso adeguato del flusso sanguineo e quindi un’ossigenazione che permettere di chiudere tutte le squame dei capelli per tutta la lunghezza dei tagli, migliora la luminosità, compattezza, durata più a lungo della messa in piega. Utilizzando anche i fialoidi e i trattamenti, percorsi suggeriti dalla tricologica, ad esempio per i casi di forfora, cute grassa, cute sensibile, riequilibrante del sebo, rinforzante per prevenzione caduta dei capelli).

Acconciature Rossella

Via XXV Aprile, 42

20026 Novate Milanese (Mi)

02.39100908

