«Quarto Grado» : la morte di Pamela Mastropietro

«Quarto Grado» – nella puntata in onda questa sera, in prima serata, su Retequattro – propone la foto di Innocent Oseghale, il 29enne fermato con l’accusa di omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere per la morte di Pamela Mastropietro. La foto è stata scattata subito dopo il fermo.

La ragazza, 18 anni, è stata trovata morta mercoledì scorso a Pollenza, vicino a Macerata. I resti del cadavere, smembrato, erano suddivisi all’interno di due trolley.

Secondo quanto appreso nelle ultime ore, non è escluso che la vittima sia deceduta per overdose; gli accertamenti compiuti nel corso dell’autopsia non hanno tuttavia confermato alcuna ipotesi.

Nell’appartamento in cui viveva l’uomo, di origini nigeriane, sarebbero stati rinvenuti i vestiti della vittima e tracce di sangue, oltre a vari coltelli di grosse dimensioni e una mannaia che ora sono sotto sequestro. Secondo alcune indiscrezioni, gli inquirenti pensano che il corpo della giovane sia stato fatto a pezzi proprio in quella casa.

Rinchiuso nel carcere di Montacuto (Ancona), Oghusole si dice innocente. Nella giornata di domani, sabato 3 febbraio, si terrà l’udienza di convalida del fermo.