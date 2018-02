Programmazione del Teatro Regio dal 2 all’8 febbraio 2018.

FESTIVAL RICHARD STRAUSS • LA MOSTRA “RICHARD STRAUSS E L’ITALIA” INAUGURA IL FESTIVAL DEDICATO AL COMPOSITORE TEDESCO

Venerdì 2 febbraio alle ore 17.30, presso l’Auditorium Vivaldi (annesso alla Biblioteca Nazionale Universitaria, in piazza Carlo Alberto 5a a Torino), l’inaugurazione della mostra Richard Strauss e l’Italia darà inizio alle manifestazioni del Festival Richard Strauss. Curata dal musicologo Giangiorgio Satragni, la mostra propone oltre 150 fra documenti e oggetti d’epoca, per la maggior parte provenienti dall’archivio della famiglia Strauss ed esposti per la prima volta. L’ingresso è libero. La mostra resterà aperta fino al 17 marzo 2018 con i seguenti orari: da lunedì a venerdì ore 10-18; sabato ore 10-13 (l’ingresso è libero). Per informazioni: www.teatroregio.torino.it/strauss.

TURANDOT SU OPERAVISION • FINO AL 24 LUGLIO L’ALLESTIMENTO DEL TEATRO REGIO ON LINE SUL NUOVO PORTALE EUROPEO

La Turandot andata in scena al Teatro Regio nel mese di gennaio è il primo contributo del Regio al progetto europeo OperaVision, la piattaforma video che ti permette di scoprire il mondo dell’opera e di seguire dal vivo e on demand gli spettacoli da tutta l’Europa. Fino al 24 luglio Turandot è visibile in streaming gratuito su www.operavision.eu.

IL REGIO IN PIEMONTE • CONCERTI A CARAMAGNA PIEMONTE, PONDERANO E A RIVALTA DI TORINO

Per Il Regio itinerante, rassegna di concerti in Regione eseguiti da formazioni di Strumentisti dell’Orchestra e Artisti del Coro del Teatro Regio, in questa settimana sono previsti tre concerti: ll Baroccheggiando Ensemble suona venerdì 2 febbraio ore 20.45 a Caramagna Piemonte (Chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine); i Migranti si esibiscono domenica 4 febbraio ore 16.30 a Ponderano (Ospedale degli Infermi) e il gruppo C’era una volta… il Cinema presenta musiche da film giovedì 8 febbraio alle ore 21 a Rivalta di Torino (Cappella del Monastero).

AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di mercoledì 7 e di giovedì 8 febbraio: l’ingresso costa € 6 per gli adulti; durata: 90 minuti. Le visite sono a ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte. Sono anche previste – solo su prenotazione – visite in lingua francese, spagnola e tedesca. Info e prenotazioni: tel. 011.8815.209.

IL BOTTEGHINO DEL REGIO

Avviso agli abbonati alla Stagione de I Concerti 2017-2018: il concerto in programma sabato 24 febbraio ore 20.30 avrà luogo al Teatro Regio. Gli abbonati, in possesso del voucher per il concerto (con la dicitura “in sede da definire”) devono recarsi alla Biglietteria del Regio per la conversione del voucher in un biglietto numerato valido per la serata.

I biglietti per il concerto del 24 febbraio con l’Orchestra del Teatro Regio diretta da Gianandrea Noseda, sono in vendita da martedì 6 febbraio.

Avviso al pubblico della recita di Turandot del 18 gennaio: per gli spettatori che il 18 gennaio scorso hanno assistito alla Turandot, interrotta al termine del secondo atto, il Teatro Regio mette a disposizione un biglietto omaggio per la recita del 3 luglio de Le nozze di Figaro o per quella del 4 luglio di Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart. Per ottenere il biglietto omaggio occorre presentarsi dall’1 al 28 febbraio alla Biglietteria del Teatro Regio con il biglietto del 18 gennaio.

Stagione d’Opera e di Balletto: alla Biglietteria del Teatro Regio sono in vendita i biglietti per tutti i titoli della Stagione: Salome, L’Orfeo, Il barbiere di Siviglia, I Lombardi alla prima crociata, Evita, Il segreto di Susanna / La Voix humaine, Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. I biglietti sono in vendita anche presso Infopiemonte-Torinocultura (via Garibaldi 2 – ore 10.30-18) e on line su www.vivaticket.it.

Stagione I Concerti: alla Biglietteria del Teatro Regio sono in vendita i biglietti per tutti gli appuntamenti della Stagione concertistica.

Al Regio in famiglia: vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli e i concerti per le famiglie: Il carnevale degli animali, Il mio primo Barbiere, Ciottolino, Tutti dal Barbiere! e Riccioli di Barbiere.

Orari della Biglietteria: da martedì a venerdì 10.30-18; sabato 10.30-16: un’ora prima degli spettacoli

Biglietteria – Tel. 011.8815.241/242. Info – Tel. 011.8815.557.