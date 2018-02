Appuntamento domani 8 febbraio con il pianista Daniele Longo per il terzo dei sette concerti organizzati da Piano City Milano per festeggiare l’apertura delle candidature alla settima edizione della manifestazione, dal 18 al 20 maggio 2018.

Gli House Concert si terranno ogni giovedì fino al 1° marzo 2018 – giorno di chiusura delle iscrizioni per l’edizione 2018 – e sono a ingresso gratuito su prenotazione. Dettagli e informazioni per partecipare saranno pubblicati ogni settimana sulla pagina Facebook @PianoCityMilano entro il sabato precedente ogni concerto.

Le iscrizioni alla prossima edizione di Piano City Milano resteranno aperte fino al 1° marzo 2018. Sul sito www.pianocitymilano.it sarà possibile candidarsi come pianista, come spazio per ospitare un concerto, o per proporre un pianista e uno spazio per un concerto.