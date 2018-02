Novità’ Fujifilm

Fujifilm è lieta di annunciare due importanti novità di prodotto – la mirrorless X-H1, gli obiettivi cinema MKX – e il rilascio di nuovi firmware rispettivamente per GFX 50S, X-T20, X.A3 e X-A10.

• FUJIFILM X-H1 è la fotocamera dalle prestazioni più elevate nella gamma di fotocamere mirrorless della Serie X. Con un corpo robusto e resistente di nuova concezione, quest’ultimo modello incorpora una gamma di funzioni estremamente utili che supportano le riprese in differenti situazioni richieste da fotografi professionisti e videomaker. X-H1 è la prima fotocamera della Serie X che include un sistema di stabilizzazione dell’immagine in-body a 5 assi (IBIS) fino a 5,5 stop1 e una modalità di riduzione dello sfarfallio che migliora la qualità della fotografia sportiva indoor. X-H1 sarà disponibile da marzo 2018 al prezzo indicativo di 1.939,99 euro iva compresa solo corpo e al prezzo indicativo di 2.239,99 euro iva compresa 2.239,99 in kit con il Vertical Power Buster.

• FUJINON MKX18-55mmT2.9 e FUJINON MKX50-135mmT2.9 2018 sono i primi obiettivi cinematografici completamente manuali nella gamma di ottiche intercambiabili della Serie X. MKX18-55mm copre, nel formato equivalente 35mm, le lunghezze focali da 27 a 84mm e MKX50-135mm da 76 a 206mm. Uniti all’esclusiva tecnologia di riproduzione del colore della Serie X, gli obiettivi MKX offrono la soluzione ideale per le riprese video professionali. MKX18-55mmT2.9 e FUJINON MKX50-135mmT2.9 2018 saranno disponibile da giugno 2018, prezzi da definire.

• Firmware Ver.3.00 per FUJIFILM GFX 50S, disponibile da marzo 2018, aggiungerà nuove funzioni quali il “Focus Bracketing” e la “Modalità Formato 35mm”. Sarà inoltre disponibile un aggiornamento per “H MOUNT ADAPTER G” che aumenterà la compatibilità degli accessori.

• Firmware Ver. 2.00 per FUJIFILM X-T20, disponibile dagli inizi di aprile 2018, includerà il supporto al nuovo software “FUJIFILM X RAW STUDIO” per lo sviluppo di file RAW tramite il processore X-Processor Pro, collegando la fotocamera al computer per mezzo di un cavo USB. Il nuovo firmware migliorerà anche l’algoritmo di tracking AF di soggetti in movimento e permetterà l’impiego di controller flash da studio di terze parti. Sono previste anche nuove funzioni per migliorare l’operatività.

• Firmware Ver. 2.20 per FUJIFILM X-A3 e X-A10, saranno disponibili all’inizio del mese di marzo 2018 e aggiungeranno nuove funzionalità e la compatibilità con le esclusive funzionalità della nuova ottica “FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OSI PZ” e con la stampante “instax SHARE SP-3”.