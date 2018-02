Novità Fabrique

RadioMediaset ha siglato un accordo di sponsorizzazione esclusivo con Fabrique in base al quale da gennaio 2018, per 3 anni, i marchi di Radio 105, Virgin Radio e R101 – insieme oppure individualmente – saranno presenti all’interno e all’esterno della venue e sui materiali di comunicazione e la visibilità sarà reciproca on-line e sui social network di Fabrique e delle emittenti.

Afferma Paolo Salvaderi, AD di RadioMediaset:

“Questo accordo si inscrive in un processo di sviluppo delle nostre attività legate agli artisti e ai concerti che supportiamo e che produciamo. Dopo l’accordo di sponsorizzazione dell’Unipol Arena di Bologna che ha preso il via con il Capodanno in diretta su Canale 5, proseguiamo nel progetto di attestarci come promotori attivi di eventi e presidiare con i marchi delle nostre emittenti le location dove si fa musica dal vivo. Stiamo valutando diverse soluzioni in differenti città, ma a Milano non c’era dubbio: il Fabrique è il posto dove la musica si fabbrica. E’ con vero piacere che abbiamo firmato questo sodalizio con Daniele Orlando, imprenditore illuminato e profondo conoscitore del mondo della musica live”.

Daniele Orlando, fondatore e direttore artistico del Fabrique e del Milano Summer Festival all’Ippodromo SNAI Milano, commenta con grande soddisfazione l’accordo stretto con RadioMediaset:

“Credo da sempre nella diversificazione della proposta per creare un brand competitivo. L’accordo con RadioMediaset porta al Fabrique tre emittenti di successo che si distinguono singolarmente per la forte personalità e insieme per la diversificazione musicale, quindi perfettamente in linea con la nostra filosofia. Condivido con Paolo Salvaderi una grande passione per la musica e l’entusiasmo per il lavoro, perciò sono felice di intraprendere questo nuovo percorso con lui: sono sicuro che si apriranno nuovi scenari interessanti per tutti”.

Al Fabrique continua una programmazione ai massimi livelli, con decine di concerti fra i quali spiccano quelli di Noel Gallagher’s High Flying Birds, Macklemore, Guè Pequeno, Liam Gallagher, Ben Harper, Sfera Ebbasta, Francesca Michielin, live djset con Alan Walker, Galantis e altre star internazionali, format di successo come Random, Mamacita, Twist and Shout! e la Night at San Junipero.

FABRIQUE via Fantoli 9, Milano

www.fabriquemilano.it FB: FabriqueMilano TW: @fabriquemilano