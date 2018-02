Negrita: “Desert Yacth Club”

Sarà pubblicato il prossimo 9 marzo il nuovo album dei Negrita, “DESERT YACHT CLUB”.

Anticipato dal lyric video, ad alto tasso d’adrenalina, del brano “Siamo Ancora qua” (inserire link video), “Desert Yacht Club” è il decimo album in studio della band e contiene undici tracce inedite, scritte e composte dai Negrita e prodotte da Fabrizio Barbacci.

Il titolo, “Desert Yacht Club”, non è un semplice nome, ma un vero e proprio omaggio ad un luogo d’ispirazione: l’omonima oasi creativa fondata da Alessandro Giuliano nel deserto di Joshua Tree in California.

Ebbene sì, ancora una volta, la California. Per molti versi, molto dell’immaginario con cui ci siamo presentati al mondo più di vent’anni fa era iniziato proprio da lì, per poi trasformarsi in un rapporto che, tra arrivederci e clamorosi ritorni, ci aveva tenuti sempre legati a quei luoghi così densi di mitologia.

Sapete come funzionano queste cose, certi amori non finiscono mai. (Negrita)

Dal 13 febbraio è possibile preordinare il disco su Amazon e su iTunes, dove si possono ottenere, come instant gratification, i brani “Adios Paranonia” e “Siamo Ancora Qua”.

Tracklist

1. Siamo Ancora Qua

2. No Problem

3. Scritto Sulla Pelle

4. Non Torneranno Più

5. Voglio Stare Bene

6. La Rivoluzione E’ Avere 20 Anni

7. Milano Stanotte

8. Ho Scelto Te

9. Adios Paranoia

10. Talkin’ To You (Featuring Ensi)

11. Aspettando L’Alba

I Negrita torneranno a suonare dal vivo il 10 aprile a Bologna, Unipol Arena; il 12 aprile a Roma, Palalottomatica e il 14 aprile a Milano, Mediolanum Forum.