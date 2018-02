A Dublino l’Irlanda supera l’Italia per 56 a 19 nella seconda giornata del NatWest 6 Nazioni 2018. Nel primo tempo monologo irlandese in campo, con quattro mete a zero segnate dagli uomini di Joe Schmidt, che grazie al grande possesso palla e al preciso piede di Sexton chiudono la prima frazione sul 28-0.

Nel secondo tempo non bastano le tre mete siglate dagli Azzurri per rimettere in piedi un match già compromesso nel primo tempo. Nella seconda frazione gli irlandesi continuano infatti ad attaccare trovando altre quattro marcature pesanti che trasformate fissano lo score sul definitivo 56-19.

Prossimo appuntamento per gli Azzurri il 23 febbraio a Marsiglia contro la Francia nel terzo turno del Torneo.