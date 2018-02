Msmt: aggiornamenti

Il precedente comunicato del 9 febbraio viene integrato dal presente, limitatamente a tratta e lavorazione qui richiamate.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione sulla S.P.58 di competenza della Provincia di Monza Brianza, si rende necessario effettuare la seguente chiusura permanente (Rif. Ordinanza n.10_2018):

– Fino alle ore 17:00 di Venerdì 16 Febbraio 2018, verrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo in uscita per Usmate/Velate Sud (Km 29+180) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita Carnate).