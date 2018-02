“Mercuzio” – il musical al Teatro Ciak

Carico di nuovi stimoli e motivazioni Luca Giacomelli Ferrarini torna ad interpretare “Mercuzio” nella nuova tournée di “Romeo e Giulietta, Ama e Cambia il Mondo” il musical diretto da Giuliano Peparini e prodotto da David e Clemente Zard.

Lo spettacolo si prepara a debuttare a Milano il giorno di San Valentino con una versione rinnovata ed attesissima, dopo lo straordinario successo del primo allestimento del 2013 visto da oltre 850.000 spettatori.

Sono molte le soddisfazioni avute grazie alla sua intensa e brillante interpretazione di Mercuzio:

• Luca riceve nel 2015 il “Premio Sandro Massimini”, riconoscimento rivolto ai giovani attori del teatro musicale italiano con particolari doti di talento nel canto, ballo e recitazione, grazie alla “grande personalità espressa nel dar vita a Mercuzio, personaggio difficile, complesso e dalle mille sfaccettature che Giacomelli Ferrarini rende con straordinario acume e capacità interpretativa”.

• Proprio durante una replica di “Romeo e Giulietta” viene notato da Renato Zero che decide di proporgli una collaborazione per le sue due tournée “Alt in tour” (2016/2017) e “Zerovskij, Solo per Amore” (2017).

Dal 14 febbraio a giugno 2018 i numerosi fan (il profilo ufficiale facebook di Luca conta ad oggi 25.000 follower) potranno dunque rivederlo in scena in una delle sue interpretazioni più riuscite ed amate.

TOURNÉE “ROMEO E GIULIETTA, AMA E CAMBIA IL MONDO”

Milano dal 14 febbraio 2018 (Teatro Ciak)

Torino 10 e 11 marzo (Palalpitour)

Padova dal 23 al 25 marzo (Teatro Geox)

Genova dal 6 all’8 aprile (Teatro Carlo Felice)

Napoli dal 12 al 15 aprile (Teatro Palapartenope)

Bari dal 19 al 22 aprile (Teatro Team)

Bologna dal 27 al 29 aprile (Europauditorium)

Firenze dall’11 al 13 maggio (Teatro Verdi)

Roma dall’1 al 3 giugno (Palalottomatica)

Cosenza dall’8 al 10 giugno (Stadio San Vito)