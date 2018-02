Mauritius: 50° anniversario Indipendenza

Mauritius, paradiso tropicale nel cuore dell’Oceano Indiano, si prepara a festeggiare il 50° anniversario dell’indipendenza dalla Gran Bretagna, ottenuta il 12 marzo del 1968. Per onorare questo importante traguardo storico, saranno organizzati a partire dall’8 marzo una serie di eventi e manifestazioni che animeranno il Paese, culminando il 12 marzo 2018, il giorno della ricorrenza.

Il Governo Mauriziano, durante un annuncio a cui hanno preso parte tutti i Ministri coinvolti nell’organizzazione dei festeggiamenti, ha sottolineato l’importanza delle celebrazioni invitando sia i cittadini sia i visitatori a non perdere questa occasione unica e partecipare agli appuntamenti che si alterneranno tra spettacoli di intrattenimento, show pirotecnici e molto altro, per commemorare il cinquantesimo dell’indipendenza e il 26° anniversario della nascita della Repubblica Mauriziana.

Tra gli appuntamenti, nella giornata di domenica 11 marzo è in programma un’avvincente regatta a Mahebourg, sulla costa sud-orientale di Mauritius. Questa cittadina, oltre ad ospitare splendidi panorami naturali, è il luogo perfetto per scoprire il passato dell’isola visitando il Museo di Storia Nazionale e il Museo Navale, dove è possibile ammirare il relitto della famosa nave Saint Géran, legata alle tradizioni e leggende dell’isola.

Nel cuore della capitale Port Louis, lunedì 12 marzo in occasione della Giornata Nazionale di Mauritius, è prevista a partire dalle ore 18 la cerimonia ufficiale presso Champ de Mars, circuito ippico che accoglie il Mauritius Turf Club, il più antico club di equitazione dell’emisfero australe e il secondo più antico del mondo. La serata proseguirà presso Le Labourdonnais Hotel con lo spettacolo culturale Spectacle Populaire che avrà come tema centrale la celebrazione del patriottismo e del nazionalismo e vedrà susseguirsi oltre 400 artisti tra performance coreografiche e una moderna rivisitazione dell’inno nazionale.

Port Louis, oltre ad essere un punto di riferimento per gli eventi e per lo shopping (da non perdere il mercato centrale e il Caudan Waterfront) e una città moderna ricca di cinema e ristoranti, accoglie musei e luoghi chiave per la storia mauriziana, a partire dall’Aapravasi Ghat, dichiarato sito UNESCO, che consiste in un complesso di edifici in cui venivano accolti gli operai provenienti dall’India per lavorare nelle piantagioni; da visitare anche il Blue Penny Museum che propone un’interessante collezione filatelica, tra cui due famosi francobolli Post Office da uno o due penny, del 1847, tra quelli di maggior valore al mondo.

Al Museo di Storia Naturale è possibile ammirare una riproduzione del dodo, uccello simbolo dell’isola ed estintosi alla fine del XVII secolo, mentre altro luogo storico è Fort Adelaide, una fortezza patrimonio del National Heritage Fund, l’unica delle quattro fortezze britanniche di Port Louis ancora accessibile e in buone condizioni; situata su una collina poco fuori dalla città, dalla cima si gode un panorama mozzafiato sul centro e sul porto.

Durante l’“Anniversario d’Oro”, la bandiera nazionale sarà esposta in tutta l’isola, tra negozi, case scuole ed edifici governativi e i locali si riuniranno per dare vita anche a festeggiamenti più intimi ma altrettanto divertenti con amici e familiari.

Mauritius è orgogliosa della sua indipendenza e i festeggiamenti in occasione di questa importante ricorrenza sono l’occasione ideale per chi, oltre a vivere una vacanza indimenticabile tra distese di spiagge bianche e mare cristallino, non vuole rinunciare alla scoperta della vera anima dell’isola attraverso la storia e le tradizioni locali.