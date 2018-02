Matt Official sponsor della Stramilano

Matt, marchio leader in Italia che propone da 20 anni in grande distribuzione integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti e cosmetici, annuncia la propria partecipazione per la prima volta in qualità di Official Sponsor alla 47^ edizione della Stramilano.

Domenica 25 marzo, Matt sarà presente alla corsa più famosa d’Italia con 100.000 barrette energetiche della nuova linea Matt Sport, con il logo sulle sacche e sulla maglietta ufficiale di gara oltre che su tutti i materiali ufficiali dell’evento.

“Una partnership destinata a durare, quella tra Matt e Stramilano. L’evento si sposa a pieno con la filosofia del marchio che, da sempre, sostiene lo sport come strumento essenziale per il benessere psicofisico delle persone.

Siamo entusiasti di essere al fianco di un evento storico di questa portata, che riunisce ogni anno atleti professionisti, neofiti, ma anche famiglie, amici e, in generale, amanti del running ad ogni livello”, dichiara Stefano Castiello direttore marketing di A&D Gruppo Alimentare e Dietetico, azienda proprietaria del marchio Matt e aggiunge: “La Stramilano rappresenta per noi anche un importante trampolino di lancio della nuova linea sportiva di integratori, che si rivolge a chi pratica sport con cuore e passione.

L’idea alla base è affiancare i nostri consumatori prima, durante e dopo la loro attività sportiva aiutandoli con i nostri prodotti; un po’ come un Personal Trainer ”.

La nuova linea sport si compone di 12 prodotti che soddisfano tutte le esigenze dello sportivo, dall’integrazione proteica ai prodotti energetici e tonici fino agli integratori salini necessari per il recupero. Barrette proteiche ed energetiche, proteine in polvere, bevande proteiche pronte da bere, aminoacidi ramificati, shot tonici, integratori per il recupero salino, integratori per la protezione delle articolazioni, vitamine e minerali.

Con la nuova linea Sport, Matt diventa così “il personal trainer” dello sportivo.