Matrix – Omicidio Pamela Mastropietro

“Matrix” – in onda questa sera, in seconda serata, su Canale 5 – manderà in onda in esclusiva alcune delle immagini-chiave per la ricostruzione della tragedia di Pamela Mastropietro, la 18enne trovata morta il 31 gennaio scorso a Pollenza (Macerata) e i cui resti sono stati rinvenuti, smembrati, all’interno di due trolley.

Il Gip del Tribunale di Macerata oggi ha convalidato il fermo dei due ragazzi nigeriani accusati di aver ucciso Pamela e del vilipendio e occultamento del suo cadavere. Già in carcere Innocent Oseghale.