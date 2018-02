Terzo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, in onda lunedì 5 febbraio in prima serata su Canale 5. In studio, a commentare la puntata con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band con le loro simpatiche incursioni.

Dopo un avvio che ha messo a dura prova tutti e il ritiro della fashion blogger Chiara Nasti, è trascorsa un’altra intensa settimana per i naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos.

Maltempo e mosquitos affliggono democraticamente tutti, ma sull’Isola del Peor persino la natura sembra essere meno ospitale. Chi è approdato qui se la passa decisamente peggio e, a differenza della Cipriani, che ha già trascorso la sua prima settimana tra gli svantaggiati, per gli altri è una novità.

Anche il coeso gruppetto dei giovani separatisti – formato da Marco Ferri, Rosa Perrotta, Paola Di Benedetto e Francesco Monte – deve fare i conti con la scarsità di agi e cibo. I quattro sono al centro di quello che sembra sempre qualcosa di più di uno scontro tra fazioni: la loro alleanza sta attirando non poche critiche da parte degli altri naufraghi.

Sull’Isola del Mejor l’atmosfera è invece più rilassata, anche se la nuova arrivata, Elena Morali, non sembra rassegnarsi all’assenza di comfort. Per il gruppo più favorito, la settimana è stata segnata anche dalla Prova Ricompensa: divisi in coppie e legati tra di loro, hanno superato la prova lanciata dall’inviato Stefano De Martino, accendendo un braciere, e sono stati premiati con il fuoco. Finalmente sono riusciti a cucinare!

Le tre nominate di questa settimana, Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta, sono tre donne diversissime e finite in nomination per ragioni differenti: Francesca e Nadia sono state le più votate dai compagni, mentre Rosa è stata “prescelta” da Alessia Mancini, vincitrice della prova Mejor della settimana.

Un televoto accesissimo sta dividendo il pubblico tra l’ex tronista napoletana laureata e determinata, l’istintiva e diretta attrice romana, simbolo del riscatto delle “splendide 50enni”, e la prorompente showgirl abruzzese.

Chi dovrà lasciare definitivamente l’Honduras? A deciderlo saranno come sempre i telespettatori attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS.

Intanto nella giungla Simone Barbato, nascosto con l’obiettivo di sottrarre cibo e oggetti ai naufraghi senza farsi scoprire, dopo alcune missioni concluse con successo, viene scoperto e invitato ad unirsi ai Peggiori, che lo accolgono contenti di avere due braccia in più e di riappropriarsi dei loro pochi possedimenti.

L’essere stato scoperto costerà caro al neo-naufrago: non sa infatti che sarà uno dei nominati della settimana.

È possibile seguire l’Isola anche sul web isola.mediaset.it, sull’applicazione gratuita Mediaset (scaricabile all’indirizzo www.appmediasetfan.it) e sui profili social ufficiali del programma sono disponibili contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. L’hashtag ufficiale è #Isola.