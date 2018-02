Con Arnaldo Colasanti, scrittore e critico letterario, giovedì 1 febbraio alle ore 20.45, si concludono gli incontri introduttivi organizzati in occasione di alcune repliche dello spettacolo “L’angelo dell’informazione” di Alberto Moravia con la regia di Lorenzo Loris. Lo spettacolo rimarrà in scena al Teatro Out Off fino a domenica 4 febbraio