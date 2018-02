La Valmalenco sul catalogo delle Olimpiadi di PyeongChang

Gradita sorpresa alla Borsa Internazionale del Turismo per il Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco, presente a Milano presso lo stand di Regione Lombardia (postazione 39).

Durante le giornate meneghine, tra un incontro e l’altro con i rappresentanti dei tour operator internazionali, il direttore Roberto Pinna ha scovato nella press release delle Olimpiadi invernali di PyeongChang, distribuita a Milano, una foto dell’Half Pipe dell’Alpe Palù. Non solo.

In questa sorta di catalogo di presentazione del programma e delle specialità olimpiche vengono citati gli ultimi mondiali della Valmalenco come importante appuntamento di preparazione alle gare a cinque cerchi di questi giorni in Corea.

Una notizia che non può che far piacere al territorio tra Sondrio e Valmalenco dove nel weekend si chiude con successo la Sagra di San Bello (sagradisanbello.it). Ultimo fine settimana a Monastero di Berbenno in Valtellina per la festa popolare di origine medioevale istituita per festeggiare il fondatore della prima chiesa del borgo.

Gettonatissime, come sempre, le immancabili pietanze a base di gallina accompagnate dal Maroggia DOCG, all’interno di stand riscaldati. Domenica 18 sono in programma anche una corsa non competitiva e una camminata, in uno splendido percorso panoramico, aperte a tutti e a scopo benefico pro Lega Italiana per la lotta contro i tumori.

Ma prima arriva San Valentino e il Consorzio ha pensato ad offerte sul sito (sondrioevalmalenco.it) sia per il giorno degli innamorati (a Chiareggio) che per il giorno successivo, tra voli in elicottero alla scoperta del massiccio del Bernina e la suggestiva fiaccolata del Palù.

E come se non bastasse sabato 17 con una “notte in miniera” si potrà visitare in notturna la “Bagnada” seguita da una cena tipica, sempre a Lanzada.