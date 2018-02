Fondazione Luigi Micheletti, in collaborazione con Fondazione Brescia Musei, Associazione Casa della Memoria, Fondazione ASM e Cinema Nuovo Eden ha il piacere di presentare lo straordinario documentario vincitore del Premio del Pubblico al Festival dei Popoli 2017: “La Convocazione”, di Enrico Maisto.

Il film racconta la giornata di sessanta comuni cittadini estratti a sorte, chiusi in un’aula del Palazzo di Giustizia di Milano in attesa di sapere chi di loro sarà scelto come giudice popolare. Le persone selezionate saranno chiamate a pronunciarsi anche sulla Strage di Piazza della Loggia.

La proiezione del documentario avverrà martedì 6 febbraio alle ore 21.00 presso il Cinema Nuovo Eden, in via Nino Bixio n.9 a Brescia. In sala sarà presente anche il giovane regista.

INGRESSO GRATUITO